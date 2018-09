Ruba un paio di scarpe da un negozio: denunciato

MARTIGNACCO – Un romeno di 45 anni è finito nei guai per aver rubato un paio di scarpe sportive del valore di 90 euro. Il fatto è avvenuto al Centro commerciale ‘Città Fiera’ di Martignacco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno bloccato il ladro e restituito la refurtiva al negoziante. Il 45enne se l’è cavata con una denuncia in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato.