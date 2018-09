«Io sono Visionario»: al via il  tesseramento 2019!

UDINE – «Io sono Visionario». Tre parole che stabiliscono un’affinità elettiva, un’identità, un’appartenenza. Una scelta che tutti i Visionari potranno rinnovare, assieme a chi deciderà di entrare per la prima volta nella famiglia, a partire da giovedì 13 settembre, quando si aprirà ufficialmente la campagna tesseramento 2019 del Visionario e del cinema Centrale. Ad accompagnare la campagna le illustrazioni realizzate da Erika Pittis.



PACCHETTI - Due le possibilità per chi vuole tesserarsi: fare la sola Card al costo di 15 euro (con un primo ingresso a €3,50), oppure un pacchetto che al costo di 50 euro comprende la tessera 2019 e 10 ingressi (al Visionario o al Cinema Centrale) a soli 3,50 euro a spettacolo. Gli abbonamenti successivi, acquistabili solo dai titolari della Card, costeranno invece 45 euro per 10 ingressi.



VANTAGGI - I vantaggi per i possessori della Card «Io sono Visionario» sono numerosi e comprendono l'abbonamento al rinnovato tabloid Nichelino, sconti al Bookshop del Visionario, nonché sconti e agevolazioni con enti e attività commerciali convenzionati. Novità del 2019: la possibilità, riservata esclusivamente ai possessori della Card «Io sono Visionario», di acquistare i due nuovissimi abbonamenti per l’arte e per gli spettacoli di opera e balletto live!



FILM - Senza dimenticare la ricchissima stagione cinematografica in arrivo, che riuscirà ad accontentare sicuramente anche i gusti più difficili: da Un affare di famiglia, l'emozionante e intensa opera di Kore-eda Hirokazu, Palma d'oro a Cannes 2018 (da oggi al Visionario), aBlackkklansman di Spike Lee, che si candida già a diventare un cult (dal 27 settembre in sala) o al nuovo film di Mario Martone, che torna al cinema con Capri-Revolution (in arrivo a dicembre). E ancora due attesissimi titoli targati Disney: Gli Incredibili 2, che vi aspettano in sala dal 19 settembre, e Il ritorno di Mary Poppins, la tata più amata da grandi e piccini, che arriverà sugli schermi a Natale.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie o la pagina Facebook.