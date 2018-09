Investita in piazzale Chiavris, 51enne finisce in ospedale

UDINE – Una 51enne di Udine è stata investita in piazzale Chiavris nel primo pomeriggio di mercoledì 12 settembre, poco dopo le 15. Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti sul luogo per i rilievi, una Mitsubishi condotta da un 75enne di Udine che procedeva dalla periferia nord della città, all’altezza del civico 56, ha urtato la donna che attraversava la carreggiata da destra verso sinistra.

La 51enne è finita a terra ed è stata soccorsa dal personale medico, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. Accompagnata in ospedale, non è in gravi condizioni.