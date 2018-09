Udine: motociclista 31enne in gravi condizioni dopo lo scontro con un'auto

UDINE - Grave incidente, a Udine, nella serata del 12 settembre. Coinvolti nel sinistro un’automobile e una motocicletta. Il centauro è stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni.

L’INCIDENTE - I fatti si sono verificati attorno alle 19.45, all’incrocio fra via Monte Grappa e e via Monte Ortigara. L’urto, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, è avvenuto fra una Opel Corsa guidata da A.A.A., un 21enne residente a Udine, e un motociclo della Honda condotto da A.R. di anni 31, residente a Tavagnacco. Secondo la prima ricostruzione, la moto stava percorrendo via Monte Grappa in direzione di piazzale Chiavris quando l'autovettura si è immessa sulla stessa via, da via Monte Ortigara, lì si è verificato lo scontro.

I SOCCORSI - Ad aver la peggio è stato l’uomo a bordo della due ruote che è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con due ambulanze e un’automedica. Anche il 21enne alla guida dell’auto e la passeggera, una 42enne, sono stati accompagnati al Santa Maria della Misericordia per degli accertamenti. Assieme alla polizia locale sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della squadra volante e una squadra dei vigili del fuoco. Il motociclista è stato portato in gravi condizioni al pronto soccorso del nosocomio friulano.