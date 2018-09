Lo trovano morto, con una ferita di pistola alla testa: indaga la polizia

CIVIDALE - La chiamata al numero unico di emergenza, 112, è arrivata alle 8.43: a Purgessimo, nel cividalese, nei pressi del cimitero, è stato trovato un uomo con una ferita da arma da fuoco al capo. Si tratta di una persona di circa 70 anni.

I SOCCORSI - Dalla centrale Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) di Palmanova sono stati inviati sul posto un’ambulanza, partita dalla città ducale, e l’elicottero del 118 che è invece decollato da Campoformido. Poco dopo l’eliambulanza ha fatto rientro alla base. Le condizioni dell’uomo erano troppo disperate, per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto. Sul fatto sono in corso le indagini della polizia di Stato di Cividale del Friuli.

+++Notizia in aggiornamento+++