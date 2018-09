Ruba generi alimentari e prodotti per la pulizia: 64enne nei guai

UDINE – È stata accusata di furto aggravato la 64enne ucraina, residente nella provincia udinese, che nei giorni scorsi ha rubato generi alimentari e prodotti per la pulizia.

I FATTI - I carabinieri del Norm della Compagnia di Udine sono intervenuti in un supermercato della città dove hanno individuato e bloccato la donna, la quale, poco prima, aveva diversi generi, per un valore di complessivo di 60 euro. La cittadina straniera è stato denunciata, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di furto aggravato. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.