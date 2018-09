Su il sipario per l'edizione 2018 di Friuli Doc

UDINE - Per il taglio del nastro della XXIV edizione, Friuli Doc si è tinto di bianco, rosso e verde: la cerimonia di inaugurazione, infatti, è stata salutata dal sorvolo delle Frecce Tricolori. Sotto il segno del tema 'Buon cibo, grandi virtù', che caratterizza l’edizione 2018 della kermesse che riunisce il meglio dell’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia, il taglio del nastro è stato affidato alla chef stellata Antonia Klugmann, prima donna giudice di MasterChef e di casa nel Collio Friulano con il suo ristorante. Insieme a lei c'erano gli sportivi friulani Mara Navarria e Matteo Restivo.

LA FESTA DEL 'MADE IN FRIULI' - Alla cerimonia d’apertura, introdotta dalla presentatrice ufficiale Martina Riva, sono saliti sul palco Pietro Fontanini, sindaco di Udine, Maurizio Franz, assessore comunale alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi, e Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Fvg, affiancati da altri componenti della nuova amministrazione comunale e regionale e da tutti i protagonisti della kermesse. Tutti hanno voluto rimarcare la bontà dei prodotti 'made in Friuli', capaci di richiamare migliaia di persone non solo da tutta Italia ma anche dalle vicine Austria, Germania, Slovenia e Croazia.

C'ERA LA BRIGATA ALPINA JULIA - L’inaugurazione si è svolta sulle tradizionali note della Fanfara della Brigata Alpina Julia, a cui si è affiancata la sfilata del Gruppo Medievale Borgo Pracchiuso e di una coppia di danzerini del gruppo folkloristico 'Lis Stelutis di Udin' davanti a una piazza Libertà gremita di gente.

Per conoscere tutti i dettagli della festa e il programma è possibile scaricare la app oppure visitare il sito www.friuli-doc. In città, i visitatori potranno rivolgersi presso l’Infopoint in via Lionello oppure presso il centro di informazioni e accoglienza turistica PromoTurismoFvg di piazza Primo Maggio 7.