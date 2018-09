Scontro in via Sant’Osvaldo, ferita una 50enne

UDINE – Una donna è rimasta ferita, nella giornata del 13 settembre, in un incidente stradale verificatosi poco dopo le 14.

Il sinistro si è verificato in via Sant’Osvaldo, all’intersezione con via della Valle. Probabilmente a causa di una mancata precedenza, due auto si sono scontrate: si tratta di una Volvo condotta da un 71enne residente in Emilia Romagna, e di una Mitsubishi con alla guida la 50enne residente a Udine. Quest’ultima è rimasta ferita ed è stata costretta a ricorrere alle cure del personale del 118 prima di essere accompagnata in ospedale.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale.