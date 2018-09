Che tempo farà il 15 settembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Una moderata saccatura atlantica interesserà la regione tra venerdì e sabato, determinando un temporaneo aumento dell'instabilità atmosferica; in seguito prevarranno correnti nordoccidentali in quota più stabili.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 15 settembre, di notte e di prima mattina, sarà possibile qualche rovescio o temporale specie su costa e mare, in attenuazione nel corso della mattinata. In giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso ovunque. Sui monti di pomeriggio sarà possibile qualche ulteriore isolato rovescio o temporale, possibile anche sulle zone orientali.