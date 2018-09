Fedriga: «Meglio in piazza per i prodotti friulani che in fila per Starbucks»

UDINE – «Vi ringrazio per essere così numerosi oggi: in questi giorni ho visto file di tre ore per andare da Starbucks. Sono orgoglioso di avere migliaia di persone in piazza, a Udine, per mangiare prodotti friulani e non per andare da Starbucks». Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, all’apertura dell’edizione 2018 di Friuli Doc.

VALORIZZARE I PRODOTTI LOCALI CREA ECONOMIA - «Grazie per quello che fate – ha aggiunto – perché questi eventi servono a tutto il territorio del Fvg, per valorizzare i nostri prodotti e, di conseguenza, per fare economia». Non è un caso, ha chiuso il presidente della Regione, se il 23% dei visitatori sceglie la meta delle proprie vacanze sulla base di ciò che vi potrà degustare.