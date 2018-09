Autostrada A4: incidente fra un camion e una cisterna

SAN GIORGIO DI NOGARO - Sarebbe stato un malore, secondo le prime informazioni, a provocare l’incidente stradale che si è verificato lungo al A4 poco prima delle 15 di venerdì 14 settembre. Il sinistro stradale si è verificato lungo il tratto San Giorgio di Nogaro e Palmanova, in direzione Trieste, non lontano dall’Autogrill Gonars. A scontrarsi sono stati due mezzi pesanti, uno dei quali, una cisterna, trasportava del materiale liquido.

I SOCCORSI E L’INCIDENTE - Dopo la richiesta di soccorso al numero unico di emergenza, 112, dalla centrale Sores di Palmanova è stato inviato sul posto l’elisoccorso in codice rosso, partito da Campoformido, e un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la Polizia Stradale - Centro Operativo Autostradale, e Autovie Venete con il suo coordinamento autostradale. Dopo una prima valutazione del conducente del camion, che come detto, si sarebbe sentito male, i sanitari lo hanno stato trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Palmanova, in codice verde.