Gli eventi in programma sabato 15 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 15 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Friuli Doc

Con un cartellone di showcooking e degustazioni, laboratori, mostre, incontri culturali, animazione e intrattenimento in tutto il centro storico di Udine, il sabato di Friuli Doc presenta un menu particolarmente ricco anche sul fronte degli eventi. Il programma dettagliato è qui.

Asinando in festa a Passo Tanamea e Mostra dei Funghi

Mostra dei Funghi, Caccia al tesoro botanica a squadre, Corsa con i sacchi, Passeggiata con gli asinelli da Pian dei Ciclamini a Passo Tanamea, Pastasciutta per tutti, Escursione notturna nei boschi, Accampamento notturno a Passo Tanamea. Tutto il programma è qui.

Borderwine

Sabato 15 settembre 2018, dalle 12 alle 18, i vini naturali di Borderwine salgono in quota, al rifugio Marinelli, sotto il Monte Coglians. Assorifugi e Ersa propongono il penultimo degli appuntamenti previsti nel calendario 2018 con gli assaggi di vini senza additivi, nel segno della filosofia che contraddistingue tutto il programma della stagione, costellato di piccoli concerti e di prodotti sani, nati nel nostro territorio regionale. Info, qui.

Nel Giardino del Doge Manin

Villa Manin di Passariano il 15 e il 16 settembre la mostra mercato accompagnata da incontri culturali, tutti dedicati agli alberi, laboratori e degustazioni. Info e dettagli, qui.

Forma Free Music Impulse

Si comincia sabato 15 alle 11 a Marano Lagunare, al Cason Didattica, con la proiezione del documentario ‘Small Path Music’ di David Harris e la conferenza di Laurent Jeanneau (Kink Gong). Nel pomeriggio, alle 15, si svolgerà ‘The Texture Of The World’, workshop con Attila Faravelli . Evento conclusivo della prima giornata sarà, alle 18.30, all’Osservatorio Panoramico, il concerto del sound artist e musicista elettro-acustico Attila Faravelli e di Kink Gong che si esibirà in ‘Destruction Of Chinese Pop Songs’. Info, qui.

Rifrazioni

Continua Rifrazioni. Nel meraviglioso Colle di San Leonardo a Variano, infatti, a partire dalle 17 si svolgeranno i laboratori di Damatrà onlus. I genitori con i loro bambini partiranno dal disegno, e troveranno a loro disposizione tutto il materiale occorrente per realizzare il manufatto e la preziosa collaborazione degli operatori presenti ma anche un ambiente conviviale ed un tempo lungo per riscoprire il piacere del «fare assieme», del «fare in comunità». A rifocillare i piccoli ma anche i grandi sarà il Circolo Arci BarSport APS con le sue specialità.

L’Angelo di Premariacco

L’Angelo di Premariacco è prossimo a riprendere il proprio posto alla sommità del Campanile. Era stato rimosso il 26 maggio 2017, a causa di una seria compromissione statica. Il riposizionamento avverrà entro la fine di settembre. Per questa speciale occasione la Parrocchia di Premariacco organizza una serata (il 15 settembre, alle 20.45) d’incontro volta a illustrare il restauro della scultura e a presentare le ricerche storiche svolte in particolare sui documenti presenti presso il proprio archivio parrocchiale.

‘Fogge antiche, Vesti Preziose, Genti diverse’

Il Museo Carnico delle Arti popolari ‘Michele Gortani’ di Tolmezzo ospita sino a domenica 23 settembre 2018 la mostra ‘Fogge antiche, Vesti Preziose, Genti diverse. Le bambole in costume della collezione ReDri’, un’interessante esposizione di bambole con costumi tradizionali di tutte le regioni italiane.

Evento Anpi a Pagnacco

Sabato 15 settembre, dalle 17, in Pagnacco saranno ricordati i Cittadini, i Soldati, i Patrioti Caduti nei lager nazisti e nella guerra di Liberazione ed in particolare Gino Sant «Belpasso» di 13 anni, il più giovane partigiano caduto in Friuli.