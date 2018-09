Tolmezzo, bivaccavano all'interno della scuola media: 4 i giovani denunciati

TOLMEZZO - Non era la prima volta che succedeva, già in precedenza, in estate, erano stati notati in diverse occasioni segni di bivacchi e festini notturni fatti da sconosciuti nell'edificio scolastico di Tolmezzo. Ora quattro ragazzi sono finiti nei guai.

LA DENUNCIA - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tolmezzo hanno denunciato quattro giovani residenti in Carnia, di età compresa tra 19 e 20 anni, per violazione di domicilio aggravata dopo essere stati sorpresi a bivaccare in una scuola media del posto alle prime luci del mattino del 31 agosto. A scoprirli era stata una collaboratrice scolastica.

LA FUGA - I 4 erano scappati ma uno era tornato indietro per recuperare il cellulare, scusandosi. Il ragazzo, già munito di foglio di via da Tolmezzo, è stato denunciato anche per l'inosservanza del provvedimento. Gli altri tre sono stati individuati grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza in collaborazione con la polizia locale dell'Uti Alto Friuli.