Lo cercavano nei boschi di Cleulis dalla scorsa notte: 69enne trovato morto

PALUZZA - È stato ritrovato senza vita A. P. Il 69enne di Cleulis disperso da ieri dopo essere andato in cerca di funghi nei boschi del circondario in comune di Paluzza Ad accorgersi di lui è stato York, il border collie dell'unità cinofila del Soccorso Alpino e speleologico che ha abbaiato conducendo i tecnici sul posto.

LE RICERCHE - L'uomo è stato individuato a 300 metri dalla sua auto nel bosco di Cenglarins, a quota 1150 metri. Il suo zaino con il raccolto era poggiato in un pianoro mentre l'uomo si trovava più in basso, in un punto ripido dal quale deve essere scivolato battendo il capo. Probabilmente ai era alleggerito per raggiungere qualche altro fungo da raccogliere perdendo l'equilibrio. Sarà recuperato con il gancio baricentrico dell'elicottero della Protezione Civile. Hanno preso parte alle ricerche più di sessanta persone oltre ai tecnici del Soccorso Alpino e speleologico di varie stazioni c'erano i soccorritori della Guardia di Finanza di Sella Nevea e Tolmezzo, i Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile di Paluzza, persone del posto e Carabinieri.