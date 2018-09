'Da Mario’, dopo 40 anni, cerca un nuovo proprietario: i gestori lasciano l'attività

UDINE - Lo storico ’Ristorante Pizzeria Da Mario’, cerca un nuovo proprietario. L’annuncio ufficiale è stato dato dagli attuali proprietari attraverso la pagina Facebook del locale, il 14 settembre: «Oggi vi vogliamo informare che dopo quasi 40 anni di attività in Baldasseria, abbiamo deciso di mettere in vendita l'attività».

LE RAGIONI - In questo caso nulla avrebbe a che fare la ‘solita’ crisi, ma le ragioni sono personali: «Le principali motivazioni che ci spingono a fare questa scelta sono legate a situazioni di salute che non ci permettono più di fare il nostro lavoro con passione e la giusta energia». Ecco allora che dopo tanti anni di duro lavoro i proprietari si rivolgono ai loro affezionati clienti: «Chiediamo a voi, nostri clienti, clienti di sempre, di condividere questo annuncio affinché possiamo trovare qualcuno che porti avanti questa attività curata da noi in questi anni. Grazie».