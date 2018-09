TRASAGHIS - Lo avrebbe colpito con una o più coltellate: così un uomo avrebbe ucciso il padre. La tragedia famigliare si sarebbe consumata a Trasaghis, comune in provincia di Udine. Poche ancora le informazioni, anticipate dal Gazzettino, in merito al fatto di sangue. Tutti i risvolti restano ancora da chiarire. Indagano le forze dell'ordine. Sul posto sono in arrivo il Pubblico Ministero della Procura di Udine, con il medico legale Antonello Cirnelli.

+++Notizia in aggiornamento+++