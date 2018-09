Gli eventi in programma domenica 16 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 16 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Asinando in festa a Passo Tanamea e Mostra dei Funghi

Mostra dei Funghi, Caccia al tesoro botanica a squadre, Corsa con i sacchi, Passeggiata con gli asinelli da Pian dei Ciclamini a Passo Tanamea, Pastasciutta per tutti, Escursione notturna nei boschi, Accampamento notturno a Passo Tanamea. Tutto il programma è qui.

‘Cori d’Europa’

Dopo la breve sosta estiva, riprende con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione l’attività del Gruppo Polifonico ‘Claudio Monteverdi’ di Ruda diretto dalla maestra Mira Fabjan. Non si sono ancora spenti gli echi delle musiche proposte dal il Coro Femminile ‘La Bottega Musicale’ di Torino, che già prende corpo il nuovo appuntamento con la 2^ parte del Festival Internazionale ‘Cori d’Europa’ che vedrà graditissimo ospite il coro femminile ‘Petrol’ di Lubiana (Slovenia) diretto da Lovro Frelih. Domenica 16 settembre, l’appuntamento è nel Duomo del SS. Redentore a Palmanova, alle 21.

Compartimos!

Si svolgerà domenica 16 settembre (dalle 15.30 alle 20) al Centro Balducci di Zugliano (Ud) «Compartimos!», una giornata di festa con artisti di strada. Il titolo gioca con le parole spagnole compartir (condividere) e partimos (partiamo), visto che la giornata serve anche a sostenere la prossima missione in Ecuador di Pagliacci senza Frontiere Italia: tre artisti italiani in collaborazione con artisti dell’Ecuador si recheranno nella regione dell’Intag dal 3 al 9 gennaio del 2019 per sostenere con i loro spettacoli la causa delle comunità indigene contro l’apertura di una miniera di rame a cielo aperto. La giornata di domenica sarà una vera e propria anteprima del 26° convegno del Centro Balducci «Giustizia, pace e ambiente, con i migranti: l’insegnamento di papa Francesco all’umanità» che si svolgerà nel Centro di Zugliano dal 20 al 23 settembre.

Friuli Doc

Con un cartellone di showcooking e degustazioni, laboratori, mostre, incontri culturali, animazione e intrattenimento in tutto il centro storico di Udine, il sabato di Friuli Doc presenta un menu particolarmente ricco anche sul fronte degli eventi.

Nel Giardino del Doge Manin

Villa Manin di Passariano il 15 e il 16 settembre la mostra mercato accompagnata da incontri culturali, tutti dedicati agli alberi, laboratori e degustazioni. Info e dettagli, qui.

‘Festa dello Sport 2018’

La Festa dello Sport, consueto e atteso evento per gli sportivi di tutte le età, si terrà a Cividale del Friuli domenica 16 settembre. Tutte le info, qui.

Friuli Dog

L’appuntamento si svolgerà domenica 16 settembre a partire dalle 17, al parco Moretti di Udine dove si potrà interagire con i cani e uno splendido cavallo. Alla giornata, a partecipazione gratuita, saranno coinvolti anche i ragazzi diversamente abili dell’associazione Oltre lo Sport. Info, qui.

‘I Savorgnan e il cavallino rampante sul monte di Osoppo’

Cos'hanno in comune il paese di Osoppo e le prestigiose automobili Ferrari? Lo scoprirete domenica 16 settembre se salirete sul Forte per partecipare all'evento dal titolo ‘I Savorgnan e il cavallino rampante sul monte di Osoppo’, organizzato dal Comune di Osoppo in collaborazione con il Club Ferrari Triveneto. Alle 12 ci sarà il ritrovo, seguiranno alle 12.30 i saluti del sindaco Paolo De Simon e del presidente del Club, Evio Zanchetta; alle 12.45, posa della targa in onore di Lucina Savorgnan e Luigi Da Porto; mentre alle 13 il coordinatore del Comitato Giulietta e Romeo in Friuli, Albino Comelli, illustrerà la tesi secondo cui le origini del cavallino rampante come simbolo della Ferrari sarebbero legate al nostro Forte. Al termine, alle 13.15, brindisi.