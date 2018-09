Cividale del Friuli, falsifica la carta d'identità per poter bere alcolici: 17enne denunciato

CIVIDALE DEL FRIULI – Ha falsificato il documento d’identità per poter bere alcolici. Accade a Cividale, dopo uno studente 17enne residente a Cormons ha pensato bene di sedersi ai tavolini di un bar esibendo un documento falso per farsi servire una birra. Un ‘trucchetto’ che non è servito e che anzi ha indotto il titolare del locale ad avvisare la Polizia.

Sul posto si è portata una Volante del locale Commissariato, che hanno subito scoperto la falsificazione della carta d’identità, con il 17enne che aveva appiccicato una sua foto al documento di un suo amico maggiorenne.

Lo studente è stato denunciato alla Procura dei minori per falsificazione e uso di documento falso.