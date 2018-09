Pradamano, incidente nella notte: grave un 27enne

UDINE - Grave incidente stradale a Pradamano nella notte del 15 settembre. Diversi i feriti, di cui uno in condizioni serie.

L’INDICENTE - Il sinistro si è verificato attorno alle 23.30 lungo la strada regionale 56, nel comune di Pradamano, non molto distante dal centro commerciale Pradamano shopping center (Bennet). Le cause sono ancora al vaglio della polizia stradale di Udine intervenuta sua posto per i rilievi del caso. Sul luogo dell'incidente anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che sono stati a lungo impegnati per estrarre i ragazzi dalle lamiere delle loro vetture.

I SOCCORSI - A bordo delle automobili coinvolte (una Ford EcoSport, una Opel Corsa, una Fiat 500 e una Volkswagen Polo) dei giovani tutti sotto i 30 anni, che sono rimasti feriti. Un 27enne di Udine, in particolare, versa in gravi condizioni a seguito delle ferite riportate. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo.