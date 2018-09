Friuli Doc: fra gli stand 'avvistato' Hiro, direttamente dalla Prova del Cuoco!

UDINE - Avvistamenti ‘vip’ a Friuli Doc. «Anche Hirohiko Shoda, direttamente dalla Prova Del Cuoco, è venuto a gustare l'oca di Morsano!», questo l’entusiasta post apparso sulla pagina Facebook della Sagra dell'Oca di Morsano al Tagliamento, che è presente a Udine in via Aquileia.

HIRO - Conosciuto come chef Hiro, Hirohiko Shoda è diventato, in pochi anni, un volto noto del panorama televisivo italiano. La sua carriera 'mediatica' è cominciata su Gambero Rosso Channel, con il programma ‘Ciao Sono Hiro’. Ma la fama è arrivata con il suo approdo su Rai 1 a ‘La Prova del Cuoco’ storico programma condotto Antonella Clerici e alla cui guida da quest’anno c'è Elisa Isoardi.

LA BIO - Hirohiko Shoda nasce a Nara. Dopo gli studi presso lo Tsuji Culinary Institute, lavora in Giappone nell’alta ristorazione di cucina italiana, per poi trasferirsi in Italia dove collabora per 8 anni presso Le Calandre di Padova (tre stelle Michelin). Dal 2014 Hiro è riconosciuto come personaggio televisivo e radiofonico (SKY-Gambero Rosso Channel,La Prova del Cuoco-Rai 1, GEO-Rai 3,Alice TV, Radio Capital, Rai Radio2), autore di libri di cucina,consulente e tutor gastronomico.