Bagno di folla a Friuli Doc per la Gsa Udine

UDINE - Anche quest'anno, per la quarta volta consecutiva, l'Apu Gsa Udine è stata presentata in piazza Libertà, sotto la Loggia del Lionello, nell'ambito dei festeggiamenti di Friuli Doc. E ogni anno aumenta il pubblico di appassionati o semplici curiosi che accorrono alla presentazione: quest'anno c'erano almeno 200 persone ad applaudire i bianconeri, giunti nel centro di Udine dopo l'allenamento mattutino e prima di partire per Pistoia per un'altra delle tante partite amichevoli contro squadre di categoria superiore (terminata 85 a 73 per i toscani) calendarizzate dalla società del presidente Pedone.

Salutati dai massimi rappresentanti della città udinese con a capo il 'tifoso' sindaco Fontanini, l'occasione è stata anche utile a ricordare i prossimi appuntamenti a cominciare da 'Basket nel Cuore – Un assist per la vita', evento benefico organizzato da Cops – Comitato delle organizzazioni del Privato Sociale per l’assistenza residenziale e diurna delle persone con disabilità – che, il 20 settembre, alle 19.30, al Palasport Carnera di Udine, vedrà sul parquet le formazioni udinesi Apu Gsa e Lbs Delser assieme alle associazioni di disabili intellettivi e fisici Il Mosaico di Codroipo, Schultz di Medea e Basket e Non Solo.

La società bianconera, che viaggia spedita verso i 2.500 abbonati, ha, inoltre, comunicato che per il prestigioso 'Memorial Pajetta', che si giocherà al palasport di Cividale del Friuli il 28 e 29 settembre con la partecipazione di formazioni del calibro di Virtus Bologna, Pallacanestro Varese e Pistoia Basket 2000, tutti i possessori delle tessere stagionali potranno entrare gratuitamente, mentre, per tutti gli altri, i biglietti costeranno 10 euro (5 euro i ridotti) per ogni giornata del torneo.