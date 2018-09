Scontro auto-moto a Cavazzo Carnico: muore un centauro 48enne

CAVAZZO CARNICO – Gravisdsimo incidente, nella tarda mattinata di domenica, a Cavazzo Carnico, sulla regionale 512. Un 48enne, Massimiliano Pillinini è morto dopo che la moto su cui viaggiava si è scontrata con una Fiat Panda Il sinistro è avvenuto all'altezza di Somplago.

Dopo lo scontro, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma nonostante le prime cure e il trasporto in ospedale, per il 48enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

Dei rilievi si è occupata la Polizia. A quanto pare il sinistro sarebbe avvenuto nel momento in cui la moto stava svoltando per entrare in paese e l’auto usciva per immettersi sulla strada regionale.