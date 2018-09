Tamponamento in viale Palmanova: ferito un motociclista

UDINE – Un 41enne residente a Buttrio è rimasto ferito, domenica 16 settembre, in un tamponamento verificatosi in viale Palmanova, a Udine. L’uomo, che viaggiava in sella a una motocicletta, è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ambulanza al Pronto Soccorso per accertamenti.

Il fatto è accaduto poco dopo le 10. A ricostruire la dinamica del sinistro è stata la Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuta per i rilievi. La motocicletta condotta dal 41enne, in corrispondenza del civico 326, è finita contro l’auto che la precedeva, una Alfa Romeo Mito guidata da un 59enne di Aquileia. Il centauro è finito sull’asfalto ed è stato soccorso dal personale del 118. Ci sono stati disagi al traffico.