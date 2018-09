Nessuna notizia da maggio: trovato senza vita nel bosco

TARCENTO – Sono stati trovati per caso i resti di Valter De Zordo, 61enne di Tarcento di cui non si avevano più notizie dal mese di maggio. Il cadavere dell’artigiano si presentava in un avanzato stato di decomposizione, come riferisce il Messaggero Veneto. Sul posto, nei boschi sopra Prepotto, sono intervenuti i carabinieri di Premariacco e il personale del 118.

L’assenza prolungata di De Zordo, che viveva da solo, era stata segnalata da un conoscente. L’uomo si era allontanato da casa la scorsa primavera a bordo del suo Fiat Scudo senza farvi più ritorno. Ora sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell'Arma per ricostruire gli ultimi istanti di vita del 61enne.