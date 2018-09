Afds Udine compie 60 anni e si prepara a una settimana di eventi

UDINE - Afds Udine è pronta a festeggiare il 60° con una settimana ricca di eventi, tutti in programma a Udine.

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE - Lunedì 17 è stata inaugurata la mostra: ‘I Congressi del Dono: 60 anni di Afds’ (visitabile fino al 31 ottobre), nel padiglione d’ingresso dell’ospedale cittadino. Il congresso provinciale è sempre stato, sin dalla nascita dell’Afds, il momento cardine della celebrazione del donatore e di tutti coloro che hanno donato il loro sangue per i malati. La mostra si compone di fotografie d’epoca inedite e non, che ripercorrono la storia dell’Associazione attraverso i suoi congressi provinciali. Sarà esposta inoltre un’opera realizzata in legno dall’artista Gianfranco D’Ambrosio.

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE - Martedì 18 settembre, alle 19, è invece in programma il consiglio provinciale di Afds. A partire dalle 19, tutta la cittadinanza è invitata sotto la Loggia del Lionello, a Udine. Nell’occasione sarà presentato il volume ‘L’arte della Generosità’, di Emanuela Cuccaroni, e in anteprima sarà proiettato un filmato realizzato per commemorare i 60 anni. Spazio anche alla danza con l’esibizione del Gruppo Folkloristico ‘Stelutis di Udin’.

VENERDÌ’ 21 SETTEMBRE - Nella serata di venerdì 21 settembre, alle 20,45, al teatro Zanon, spazio alla musica con ‘Un Dono Corale’: una serata (coordinata dal Maestro Antonio Colussi) che vedrà protagoniste le voci delle 200 sezioni Afds unite per rappresentare l’associazione in occasione del 60° anniversario di Fondazione. Il repertorio spazierà tra vari canti in lingua friulana e italiana che ripercorreranno i valori e le tradizioni dell’Associazione. L’ingresso sarà libero fino alla piena capienza dei posti.

SABATO 22 SETTEMBRE - La ‘serata giovani’ è fissata invece per sabato 22 settembre, alle 21, in piazza libertà dove (ingresso libero) si esibiranno ‘I Papu & Doro Gjat’. In caso di pioggia la serata si svolgerà all’Auditorio Zanon di Udine. In questo caso la capienza della sala sarà limitata, per motivi di sicurezza

DOMENICA 23 SETTEMBRE - La ricca settimana di appuntamenti si concluderà domenica 23 settembre con il Congresso Provinciale: la ‘60° Giornata del Donatore Afds’. si comincerà alle 8, con il ritrovo dei labari per la formazione del corteo in piazzale XXVI Luglio dal lato del Tempio Ossario. Alle 9 è in programma la celebrazione della Santa Messa, con l'arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato e accompagnata dalla Corale Afds. Alle 10.30 è previsto il trasferimento al Tendone in piazza Matteotti per il saluto delle autorità e la consegna delle benemerenze ai donatori premiati. Seguirà un brindisi augurale sul Castello di Udine.