A Lignano l'estate prosegue con eventi per tutti

LIGNANO – L'estate a Lignano non è ancora finita: settembre è un mese perfetto per godersi una vacanza serena, con un clima bello e mite e le attrezzature in spiaggia ancora tutte a disposizione. Come sempre a Lignano, non c'è solo la spiaggia, ma la località offre molto anche per chi ama esplorare i territori alla ricerca delle tipicità culturali e gastronomiche, magari in sella al mezzo slow per eccellenza, la bici, con la quale è semplicissimo viaggiare nell'entroterra anche grazie ai tanti itinerari cicloturistici. Nel mese di settembre sono molti gli eventi per gli amanti del buon vino e del cibo di qualità.

FISH&STARS – Venerdì 28 e sabato 29 settembre, a partire dalle 17.30 il Beach Village – presso l'ufficio spiaggia n. 4 – diventa un'oasi enogastronomica. Qui sarà possibile trascorrere una serata degustando pesce azzurro dell'Alto Adriatico con i piedi nella sabbia e sotto un cielo di stelle. Le serate saranno allietate da intrattenimento musicale.

LIGNANO-GRADO-MARANO BOAT&BIKE – Tutti i sabati di settembre sarà possibile effettuare l'escursione in barca e bici da Lignano a Grado e Marano. I partecipanti, con un accompagnatore di Lignano Sabbiadoro Gestioni, potranno visitare luoghi della bassa friulana interessanti dal punto di vista naturalistico, storico e culturale: dalla laguna di Grado e Marano, alla città romana di Aquileia, il castello di Strassoldo, la cittadina di Torviscosa.

EASYWINE – Il 22 settembre, alle 17 e alle 18.30, l'Azienda Agricola Modeano di Palazzolo dello Stella propone la degustazione guidata di 5 vini (Prosecco, Ribolla Gialla Spumante, Pinot Grigio, Malvasia Istriana, Cabernet Sauvignon) con un assaggio di piatti e prodotti locali.

EVENTI - Per tutti gli eventi, prenotando il soggiorno in una delle strutture appartenenti al Consorzio Lignano Holiday (http://www.lignanoholiday.com/) e facendone richiesta alla reception, si potranno ricevere omaggi gratis o riduzioni.



CAMPIONATI ITALIANI DI TRIATHLON SPRINT – Sabato 29 e domenica 30 settembre – Piazza M. d'Olivo: I Campionati rappresentano la più importante manifestazione di Triathlon dell'anno agonistico, e registrano oltre 4000 presenze tra atleti e pubblico. Ad attenderli, un lungo weekend con 4 gare che assegnano altrettanti titoli tricolore. Parallelamente si svolgerà il TRIdays Festival, con DJ set ed animazione.

INFO - 0431 724033 | www.lignanosabbiadoro.it | news@lignanosabbiadoro.it |