Al via la settimana dello shiatsu nelle province di Udine e Pordenone

FRIULI - In occasione della Settimana dello shiatsu 2018 indetta dalla FISIeO, Arianna Cioverchia, Fabrizio Falaschi, Enza Balzano e Roberta Bosa, insegnanti ed operatori della scuola IRTE della provincia di Udine e Pordenone, organizzeranno una serie di eventi con la possibilità di ricevere trattamenti gratuiti e informazioni sullo shiatsu e sui corsi. Si parlerà anche del supporto dello shiatsu - trattamento che non interviene solamente sul corpo ma coinvolge anche la struttura mentale ed emotiva - alla gravidanza e alla nascita, come gioco per e con i bambini, ma si parlerà anche di musica, arte e cibo, si potrà assistere a una cerimonia di Ikebana e partecipare a un bagno sonoro con le campane di cristallo.

PRIMO INCONTRO martedì 18 settembre alle 18.30 allo spazio meta in via Cicogna 42 a Udine con ‘Shiatsu e ikebana’ con il M° Massimo Feltrin e presentazione a cura dell'operatrice Roberta Bosa e introduzione ai corsi da parte dell'insegnante Arianna Cioverchia.

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE alle 18 presso Respirando in viale Venezia 146 Codroipo, ‘Shiatsu e arte’, vernissage delle opere dell'artista Simone Fantini. Si continua giovedì 20 settembre alle 18 allo spazio meta via Cicogna con ‘Shiatsu e bimbi’ a cura dell'insegnante Arianna Cioverchia e approfondimenti dell'educatrice perinatale Elena Petris de L'angolo Rotondo.

VENERDÌ 21 SETTEMBRE sempre alle 18 presso la Sanitaria Dott.sse Del Pup via Molinari 8/a Pordenone, ‘Shiatsu e alimentazione’ a cura della dottoressa Del Pup e degli operatori Fabrizio Falaschi ed Arianna Cioverchia.

SABATO 22 SETTEMBRE alle 16.30 nella sala polfunzionale via Gallerio 3 Treppo Grande si svolgerà ‘Shiatsu, bimbi e musica’ a cura di Donatella Senes, Responsabile Regionale FISieO Friuli Venezia Giulia e a seguire concerto dei bimbi della Scuola di Musica E.M.M.A. (metodo internazionale Suzuki) e laboratorio shiatsu per bambini.

ULTIMI APPUNTAMENTI lunedì 24 settembre alle 10 a L'Angolo Rotondo di via Cormor Alto 134/4, con ‘Shiatsu, nascita e maternità’ condotto da Elena Petris e Arianna Cioverchia e martedì 25 settembre dalle 18 allo spazio meta via Cicogna 42 a Udine con ‘Shiatsu e campane di cristallo’, un bagno sonoro con campane di cristallo e trattamento shiatsu in simultanea, esecuzione diretta dai Maestri Gong Filippo Fumato e Cristina Pertoldi de Il Silenzio Interiore e trattamenti eseguiti dagli operatori ed insegnanti shiatsu Arianna Cioverchia, Fabrizio Falaschi, Enza Balzano e Roberta Bosa, rigorosamente su prenotazione (328.0038069 o ariannacioverchia@shiatsuirte.it).