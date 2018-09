Lega Fvg, festa regionale a Pradamano con Matteo Salvini

PRADAMANO - Settembre è, da tradizione, il mese in cui la Lega Fvg si dà appuntamento per esaminare il lavoro svolto e ragionare sugli obiettivi futuri: un'occasione alla quale, nell'anno delle elezioni politiche e regionali, il movimento si avvicina con rinnovato entusiasmo.

Tre le serate in programma, dal 21 al 23 settembre al Parco Rubia di Pradamano, in via Bariglaria 17, che vedranno alternarsi sul palco esponenti regionali e nazionali del Carroccio, ma anche lo scrittore Magdi Allam (sabato 22), che presenterà il suo libro 'Il Corano senza veli', e il cantautore Povia (domenica 23). Il tutto condito da cibo e musica.

Domenica sera è infine atteso l'arrivo di Matteo Salvini, nella sua duplice veste di segretario federale e ministro dell'Interno, il cui comizio chiuderà l'edizione 2018.

Una scelta, quella di Pramano, che non vuole essere una sfida al Pd, come ha confermato Fedriga. Il Parco Rubia, storicamente, ha sempre ospitato una delle più grandi (e partecipate) feste dell'Unità del Partito Democratico. «E' stata una scelta con spazi comodi vicino al capoluogo. Non ci mettiamo in sfida con il Pd perchè sarebbe come far giocare una squadra di serie A con una di serie B». Questa la 'stoccata' del governatore Fvg. Una festa 'a costo zero', autofinanziata, visto che il movimento non può disporre di risorse proprie.

Questo il programma completo:

VENERDI' 21 settembre

ore 19.30

saluto sindaco di Udine Pietro Fontanini ed assessori Lega

ore 20

on. Erika Stefani, ministro per gli affari Regionali e le Autonomie -

on. Mara Bizzotto, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo -

on. Giancarlo Scottà, europarlamentare Lega

ore 21

on. Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e le Disabilità