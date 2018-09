Grande Fratello VIP: ci sarà anche Taylor Mega. Dal flirt con Briatore alla casa più spiata d'Italia

UDINE - Il Grande Fratello VIP 2018 è ormai alle porte. Martedì 24 settembre dalle 21.25 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della terza edizione del reality show più discusso dello stivale. A pochi giorni dal debutto il cast sembra essere stato definito non senza qualche rivelazione dell'ultimo minuto e a sorpresa spunta un nome che è stato protagonista della cronaca rosa nazionale delle ultime settimane. Si tratta di Taylor Mega (Elisia Todesco), l'avvenente 24enne friulana 'regina' del gossip di fine estate per la sua presunta 'love story' con l'imprenditore italiano, Flavio Briatore. Se la sua presenza venisse confermata a quel punto il noto imprenditore sarebbe disposto a proclamare ufficialmente la sua storia d'amore e presentarsi come fidanzato della giovane influencer? Quanti tra i presenti nella Casa rimarrebbero immuni al suo fascino? La prorompente bellezza della ragazza farebbe capitombolare tutti ai suoi piedi? L’amore tra Taylor e Flavio resisterebbe? Queste e molte altre sono le domande che serpeggiano in questi giorni tra il web e i social. Se così fosse, comunque, i colpi di scena non mancherebbero. I fan del programma non vedono l’ora di spiare h24 la giovane prorompente che - stando ai rumors - portrebbe varcare la famosa porta rossa di Cinecittà non dalla prima puntata, ma successivamente. Nel frattempo si attende una conferma ufficiale dalla produzione.

IL CAST CONFERMATO - Il reality andrà in onda dal 24 settembre al 17 dicembre (salvo variazioni) e il GF ha svelato ufficialmente a Tv Sorrisi e Canzoni il cast dei concorrenti che entreranno nella Casa, i nomi confermati sono: Fabio Basile, 23 anni, judoka; Eleonora Giorgi, 64 anni, attrice; Elia Fongaro, 27 anni, modello professionista; Giulia Salemi, 25 anni, influencer; Maurizio Battista, 61 anni, comico; Martina Hamdy, 24 anni, volto di meteo.it sui canali Mediaset; Ivan Cattaneo, 65 anni, cantautore e pittore; Enrico Silvestrin, 46 anni, speaker, presentatore, attore, musicista; Silvia e Giulia Provvedi, 24 anni, performer e cantanti (Le Donatella); Francesco Monte, 30 anni, attore, modello, influencer; Jane Alexander, 45 anni, attrice, presentatrice, modella; Walter Nudo, 48 anni, creativo; Benedetta Mazza, 28 anni, conduttrice e showgirl; Stefano Sala, 28 anni, modello professionista e attore; Lisa Fusco, 39 anni, soubrette e Andrea Mainardi, 35 anni, chef. Ilary Blasi, confermatissima al timone della conduzione, sarà accompagnata da Alfonso Signorini nelle vesti di opinionista.