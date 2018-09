Cade dalla bici e batte la testa: grave un 65enne

TARVISIO – Brutta caduta per un ciclista 65enne residente a Udine (G.M. le sue iniziali). L’uomo stava percorrendo la ciclovia ‘Alpe Adria’ in direzione Pontebba quando, all’altezza di Camporosso, è caduto, sbattendo violentemente il capo. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Udine.

Dei rilievi si stanno occupando di carabinieri. A quanto pare l’incidente non avrebbe coinvolto n’è altri veicoli a due ruote, né altre persone. L’uomo, cadendo sull’asfalto, avrebbe riportato un’emorragia alla testa. Ora si trova ricoverato nel nosocomio del capoluogo friulano in prognosi riservata.