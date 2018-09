Incidente sul lavoro a Gonars: ferito un operaio 23enne

GONARS – Un giovane operaio di Lestizza, D.C. le sue iniziali, è rimasto coinvolto, martedì mattina, in un incidente sul lavoro mentre si trovava alle Officine Meccaniche Vecchiato Srl di Gonars. Il 23enne sarebbe finito addosso a un macchinario utilizzato per la lavorazione di lingotti di metallo.

Soccorso subito dai colleghi di lavoro, è stato poi preso in carico dai sanitari del 118, che hanno provveduto al suo trasporto in ospedale a bordo di un’ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto gli ispettori del lavoro e i carabinieri della stazione di Palmanova, chiamati e ricostruire l’accaduto e a individuare eventuali responsabilità.