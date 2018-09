Febbre del Nilo: disinfestazione straordinaria fuori dalle scuole

UDINE – Lo ‘spettro’ della febbre del Nilo ha indotto il Comune di Udine a programmare una disinfestazione straordinaria dalla zanzara nelle aree esterne di alcune scuole pubbliche della città. Si interverrà nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 settembre, dalle 19 alle 5 del mattino. In questa fascia oraria, tutto il personale scolastico e non scolastico non potrà avvicinarsi agli edifici scolastici.

LE SCUOLE INTERESSATE - Questi i plessi coinvolti dall’ordinanza firmata dal sindaco Pietro Fontanini: asilo nido di via della Roggia, scuola dell'infanzia M.Forte, scuola dell'infanzia G.Zambelli, scuola primaria G.Mazzini, scuola primaria A.Negri, scuola primaria A.Fritz, scuola primaria E.Fruch, scuola primaria G.Pascoli, scuola primaria S.Pellico, scuola primaria IV Novembre e scuola secondaria di 1° grado E.Bellavitis.

TROPPE ZANZARE ATTORNO ALLE SCUOLE - Una decisione, quella del Comune, maturata dopo una serie di segnalazioni giunte da alcuni dirigenti scolastici, che hanno comunicato situazioni di particolare disagio causate dalla diffusione delle zanzare nelle aree esterne alle loro scuole.