Visite al Mulino per la 'Passeggiata ad Est'

TAVAGNACCO - Sabato 22 settembre 2018 l’antico Mulino di Adegliacco, a Tavagnacco, apre le sue porte per due visite guidate in occasione della Passeggiata a est: itinerario storico-culturale che partirà alle 15 da Molin Nuovo e, passando per Cavalicco e arrivando ad Adegliacco, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei mulini del territorio. La Passeggiata è organizzata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2018, ed è a cura delle Associazioni di Adegliacco, Cavalicco e Molin Nuovo, con il Patrocinio del Comune di Tavagnacco.

PROGRAMMA - Alle 16.30 e alle 18 sono in programma visite guidate al Mulino di Adegliacco, oggi sede dell’Immaginario Didattico, che unisce storia, scienza e tradizione. I curiosi di ogni età potranno immergersi nella cultura del territorio visitando l’antico mulino, oggi sede dell’Immaginario Didattico. Fra racconti e spiegazioni, si potrà scoprirne la storia e capirne il funzionamento. Questo mulino del XIV secolo è rimasto in funzione fino agli anni ’90, e oggi permette di ammirare ancora le macine in pietra e i macchinari originali in legno utilizzati per trasformare i cereali in farina.

Durante la visita si potrà scoprire anche il sistema di setacciatura utilizzato in passato per raffinare le diverse farine, e fare alcuni esperimenti sui cereali e sui materiali granulari. Per la passeggiata la partecipazione è gratuita: per iscrizioni335-5644556; associazioniest@gmail.com. Il costo delle visite al Mulino di Adegliacco è di 4,00 euro a persona (gratuito per i bambini sotto i 6 anni), con iscrizione tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it .