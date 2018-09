Udine, pedone investito e trascinato per 20 metri

UDINE – Un 78enne di Udine di Udine è stato investito in viale Europa Unita, all’intersezione con piazzale D’Annunzio. Il fatto è avvenuto alle 16 di martedì 18 settembre. L’uomo è stato centrato in pieno da una Peugeot 208, che l’ha trascinato per una ventina di metri.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Alla guida dell’auto c’era un 80enne, anche lui residente a Udine. Il pedone investito è finito a terra ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. L’uomo è stato portato in ospedale da un’ambulanza con traumi alla spalla, al bacino e agli arti.