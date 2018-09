Campoformido, 3 ragazzi investiti fuori da una pizzeria

CAMPOFORMIDO – Tre giovani under 30 sono stati investiti, poco prima delle 20 di martedì 18 settembre, in via Adriatica, a Basaldella di Campoformido. I tre ragazzi, un 25enne residente a Udine e due 27enni residenti a Pozzuolo del Friuli, erano appena usciti da una pizzeria e stavano attraversando la strada. A investirli è stata un’auto, una Fiat Panda, condotta da un 72enne di Pozzuolo che si stava dirigendo verso casa.

Fortunatamente la velocità della vettura non era elevata e i tre giovani sono rimasti feriti solo in modo lieve. Per loro però è stato necessario un controllo al Pronto Soccorso, dove sono arrivati a bordo di un’ambulanza. Dei rilievi si è occupata la Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.