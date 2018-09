Gli eventi in programma mercoledì 19 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 19 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Al via la settimana dello shiatsu

Mercoledì 19 settembre, alle 18, da Respirando, in viale Venezia 146, a Codroipo, ‘Shiatsu e arte’, vernissage delle opere dell'artista Simone Fantini. Si continua giovedì 20 settembre alle 18 allo spazio meta via Cicogna con ‘Shiatsu e bimbi’ a cura dell'insegnante Arianna Cioverchia e approfondimenti dell'educatrice perinatale Elena Petris de L'angolo Rotondo. Info, qui.

#destinazioneVita

Mercoledì 19 settembre, alle 17.30, alla Sala Ajace del Comune di Udine, il Centro di Aiuto alla Vita - in collaborazione con le associazioni Punto Domina Udine e Progetto Tempo oltre a Asuiud, e Uti Friuli Centrale, con il supporto della Fondazione Friuli – dà appuntamento a una conferenza che darà avvio al progetto ‘#destinazioneVita’. I dettagli, qui.

Baroque Unlimited

Il festival Risonanze chiude l’edizione 2018 con uno straordinario evento nel Salone del Parlamento, al Castello di Udine, il 19 settembre alle 21. Protagonista la musica barocca attorno al tema de ‘L’Olimpiade’, opera seria su libretto di Metastasio, musicata prima da Caldare e poi da Vivaldi, Galuppi e Hasse. Maggiori info, qui.

‘Non è mai troppo presto’

Mercoledì 19 settembre, alle 18, a Remanzacco, alla, galleria comunale d’Arte «A. Galliussi» (p.zza Paolo Diacono 16) è in programma

‘Non è mai troppo presto’, una presentazione dei nuovi corsi 2018/2019 di yoga destinato ai bambini e alle famiglie (a Remanzacco e Premariacco).»Portate pure i bambini, per loro ci sarà da colorare».

L’essenza del legno: architettura e design

Un percorso alla scoperta del legno, materiale protagonista nel tempo di opere di grande valore e unicità nel settore dell'arredamento, dell'edilizia e dell'oggettistica, raccontato da Matteo Ragni e operatori del settore. E’ il filo conduttore del convegno ‘L’essenza del legno: architettura e design’ organizzato dal Cluster Arredo/Casa Fvg e BancaTer, in collaborazione con il Comune di Manzano e l'ADI/delegazione Fvg, in programma a Manzano, all’Antico Foledor Boschetti-Della Torre, mercoledì 19 settembre alle 18.