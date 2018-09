Escavatore da 200 quintali a fuoco nella zona industriale di Tolmezzo

TOLMEZZO – Un escavatore da 200 quintali è andato a fuoco, nella notte tra martedì e mercoledì, nella zona industriale di Tolmezzo. Un forte boato ha accompagnato lo sviluppo delle fiamme, svegliando i residenti della zona. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Tolmezzo, che sono riuscito a limitare le fiamme al solo mezzo (che è andato completamente distrutto), evitando così che potesse espandersi anche al capannone.

L’incendio, come informano i carabinieri, giunti sul luogo per i rilievi del caso, si è verificato in via Salet. E’ probabile che il fuoco sia divampato per cause accidentali, forse per il surriscaldamento del motore della grossa macchina operatrice.