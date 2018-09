‘Un affare di famiglia’: l’emozionante opera di Kore-eda al Visionario in versione originale

UDINE – Palma d'Oro al festival di Cannes 2018, ‘Un affare di famiglia’, l'emozionante e intensa opera di Kore-eda Hirokazu, sarà in programma al Visionario in versione originale giovedì 20, venerdì 21 e mercoledì 26 settembre alle 21.20! Dopo Ritratto di famiglia con tempesta, distribuito lo scorso anno in Italia proprio dalla friulana Tucker Film, il regista giapponese torna a riflettere sui legami familiari, scegliendo come protagonista una famiglia che ha scelto di esserlo. Una storia delicata e profonda, capace di emozionare e far sorridere.



LA TRAMA - Dopo uno dei loro furti, Osamu e suo figlio si imbattono in una ragazzina in mezzo ad un freddo glaciale. Dapprima riluttante ad accoglierla, la moglie di Osamu acconsente ad occuparsi di lei dopo aver appreso le difficoltà che la aspettano. Benché la famiglia sia così povera da riuscire a malapena a sopravvivere commettendo piccoli reati, sembrano vivere felici insieme finché un incidente imprevisto porta alla luce segreti nascosti che mettono alla prova i legami che li uniscono. Nel cast troviamo Sakura Ando, che molti ricorderanno ospite al 17° Far East Film Festival con i film 100 Yen Love e 0,5 mm, e Kiki Kilin (Ritratto di famiglia con tempesta, Le ricette della signora Toku), recentemente scomparsa. Il film è in programma al Visionario anche in versione doppiata in italiano.