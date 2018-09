‘I sogni dei bambini a bordo di una mongolfiera’: ancora Invasioni Creative al quartiere Aurora

UDINE - «In questo quartiere è vietato calpestare i sogni», rilancia il collettivo Invasioni Creative, «raccoglieremo i desideri dei bambini sulla loro città ideale portandoli a bordo di una mongolfiera». Ritorna il progetto di narrazione diffusa interamente dedicato al quartiere Aurora di Udine, con nuove azioni artistiche dopo i primi mesi che hanno visto workshop di narrazione urbana, passeggiate di quartiere, jogging fotografici, giochi interattivi e una trasmissione radio in diretta dal quartiere insieme ad alcuni abitanti.

‘LA CITTÀ CHE VORREI’ - In questa nuova fase saranno realizzati un ciclo di laboratori per le nuove generazioni chiamati «La città che vorrei» in collaborazione con le insegnanti e le famiglie legate alle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo Udine VI (Scuola Friz e Scuola Bellavitis). Il progetto diretto da Andrea Ciommiento e David Benvenuto insieme a un gruppo di architetti ed educatori (Alberto Fabio, Giulia Cerrato, Francesca Filauri, Claudia D’Agostini) vede dal 2018 la collaborazione di diverse realtà locali ed europee, tra cui Alps’n Down, Room Zero, Time for Africa ONLUS, Radio Onde Furlane, CivicWise Italia con il sostegno del Comune di Udine, Factory BancaTer, Fondazione Friuli, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile.

UN CICLO DI INCONTRI E LABORATORI - Nelle settimane di inizio scolastico saranno programmati un ciclo di incontri e laboratori all’interno delle Classi a partire dai sogni dei bambini, dalle loro città immaginarie, dalla capacità di progettare spazi possibili. Tutti i materiali cartacei creati saranno infine portati dagli stessi bambini e famiglie a bordo di una mongolfiera che partirà dal quartiere Aurora Venerdì 21 settembre 2018 alle 17, spiccando il volo verso il cielo. Il quartiere diverrà quindi postazione di volo grazie alla collaborazione con Alps’n Down (Udine): tutti gli abitanti del quartiere potranno osservare il gonfiaggio della mongolfiera, i suoi preparativi di pre-volo raccontati dal pilota e la partenza al tramonto.

