Udine, esplode una bombola di gas e divampa un incendio

UDINE – Una bombola di gas è esplosa causando un incendio. E’ successo nel pomeriggio di mercoledì 19 settembre in un’abitazione di via Feletto, a Udine. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Udine e Gemona che hanno spento l’incendio in breve tempo.

L’appartamento in cui è avvenuta l’esplosione è occupato da una coppia di anziani coniugi. La donna, 78 anni, stava cucinando utilizzando un fornelletto in terrazzo quando c’è stato lo scoppio della bombola. Le fiamme hanno provocato molto fumo e annerito i muri, danneggiando anche l’impianto elettrico. La coppia di anziani dovrà trascorrere la notte (e probabilmente anche i giorni successivi) in un’altra abitazione.