FVG - L'anticiclone manterrà condizioni di stabilità atmosferica fino a venerdì, inizialmente accompagnato da correnti nord-orientali; sabato si avvicinerà alle Alpi un fronte atlantico.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 21 settembre, avremo al mattino cielo in prevalenza sereno su tutte le zone, in giornata poco nuvoloso sulla zona montana, con possibili foschie in serata, specie sulla pianura. Venti deboli a regime di brezza.