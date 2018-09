Malika Ayane in concerto: in Fvg una sola tappa!

UDINE - Nuovo disco e nuovo tour per Malika Ayane, cantautrice fra le più amate dal pubblico italiano, voce unica del panorama musicale nazionale, che torna prepotentemente sulle scene con ‘Domino’, disco con cui festeggia i dieci anni di carriera, in uscita il 21 settembre, e con un nuovo tour che la vedrà impegnata nei club e nei teatri d’Italia nei prossimi mesi.

UNICA TAPPA IN FVG - In Friuli Venezia Giulia l’unico appuntamento con Malika Ayane è per il 4 febbraio 2019 (inizio alle 21) al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per l’organizzazione di Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Teatro stesso. I biglietti per il nuovo importante appuntamento saranno in vendita a partire dalle 11 di venerdì 21 settembre sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it .