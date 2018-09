Forgaria, 67enne stroncato da un malore mentre passeggia

FORGARIA – Era uscito di casa per fare due passi. Un pomeriggio come tanti per Bernardo Barazzutti, 67 anni. Purtroppo, però, un malore improvviso ne ha causato la morte. L’uomo si è accasciato sull’asfalto e nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, allertati da alcuni passanti, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, sono intervenuti anche i carabinieri di San Daniele del Friuli. Arrivato il via libera da parte del magistrato di turno, la salma è stata rimossa e portata nella cella mortuaria del comune.