Gli eventi in programma venerdì 21 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 21 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Udine del mistero

Venerdì 21 settembre, alle 21, partirà il tour di «Udine del mistero». Sarà un tour speciale che riunirà i migliori misteri delle ultime edizioni. Il viaggio nel mistero partirà da Piazza XX Settembre e si svilupperà in un percorso a piedi nel centro storico, alla scoperta dei misteri e dei segreti nascosti tra le vie, le piazze e i palazzi storici. A causa della grande richiesta è obbligatoria la prenotazione: 04321740499, 345.3146797 , info@anathemateatro.com.

‘I sogni dei bambini a bordo di una mongolfiera’

Venerdì 21 settembre 2018 alle 17, spiccando il volo verso il cielo. Il quartiere Aurora diverrà quindi postazione di volo grazie alla collaborazione con Alps’n Down: tutti gli abitanti del quartiere potranno osservare il gonfiaggio della mongolfiera, i suoi preparativi di pre-volo raccontati dal pilota e la partenza al tramonto. Info, qui.

‘Un affare di famiglia’

Palma d'Oro al festival di Cannes 2018, ‘Un affare di famiglia’, l'emozionante e intensa opera di Kore-eda Hirokazu, sarà in programma al Visionario in versione originale giovedì 20, venerdì 21 e mercoledì 26 settembre alle 21.20. Info, qui.

Nei Suoni dei Luoghi

Un giovane e talentuoso pianista, Adem Mehmedović, sarà il protagonista della serata che il Festival Internazionale di Musica Nei Suoni dei Luoghi, in collaborazione con l’Accademia di Studi Pianistici «Antonio Ricci», propone venerdì 21 settembre alle 20.45 nella Villa Nachini-Cabassi di Corno di Rosazzo (UD). Il concerto è realizzato grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Corno di Rosazzo e l'Accademia delle Arti dell'Università di Novi Sad. Causa posti limitati, è necessaria la prenotazione al 0432.532330.

Concorso Completo Internazionale di Equitazione

Secondo grande appuntamento annuale con l’equitazione. Dopo il Concorso Completo Internazionale di Attacchi (carrozze) di giugno, un Concorso Completo Internazionale di Equitazione che si terrà a Palmanova il 21, 22 e 23 settembre 2018.

Johnny Osbourne, a Udine

l 21 settembre è in programma un doppio incredibile e imperdibile appuntamento: sul palco del Circolo (in via Val D'Aupa 2, a Udine), dalle 19.30, saliranno i Belize, dalle 22 tutti al Rock 60 di Pradamano con la leggenda reggae Johnny Osbourne (un evento organizzato da Cas'Aupa e Warrior Charge Soundsystem; i biglietti si possono già acquistare su www.mailticket.it) con la sua unica tappa nel Nord Italia. La rassegna chiuderà con Winter il 28 settembre. Info, qui.

Maratonina Internazionale Città di Udine 2018

Primo appuntamento, venerdì 21 settembre, nell'intenso weekend della Maratonina Internazionale Città di Udine 2018, edizione numero 19. Alle 19.30, nella sede della Camera di Commercio di Udine, in sala Valduga, a Udine, sarà proposto un convegno sul tema «Sport: Istruzioni per l’uso: correre ma non solo», promosso da Maratonina Udinese, SportUPp e Movendo Technologies. La serata, finalizzata a sensibilizzare sportivi e tecnici alle nuove metodologie di prevenzione e mantenimento dell’efficienza fisica di alto livello, spazierà dalla rieducazione alla biomeccanica della corsa, in relazione alla prevenzione dell’infortunio.

II Giornata dello Sport

Il 21 settembre dalle 15.30 avrà luogo la II Giornata dello Sport, organizzata a Città Fiera come importante momento di incontro tra le società, gli atleti e le Federazioni in un clima di festa all'insegna dello Sport e del Fair Play. Sarà l’occasione per festeggiare insieme il grande successo dell’iniziativa «Città Fiera Premia lo Sport» che ha visto come protagoniste le associazioni sportive del territorio e che durante la giornata riceveranno una cascata di premi e palloni professionali. La prima edizione, pensata per aiutare le associazioni sportive dilettantistiche locali e supportata dalle federazioni che hanno accordato il loro patrocinio, ha portato alla partecipazione di oltre 200 squadre e il 15 % delle società presenti sul territorio regionale. Info: www.cittafiera.it premialosport.cittafiera.it