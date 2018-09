Accusa un malore mentre è in giardino: muore a 69 anni

SEDEGLIANO – Lutto nella comunità di Sedegliano. Un 69enne del posto, Agostino Vit, è morto nel primo pomeriggio di giovedì 20 settembre. L’uomo, pensionato, si trovava all’esterno della sua abitazione di via Trento quando è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Il ritrovamento del corpo è stato fatto dalla figlia che abita a poca distanza. Nonostante l’intervento di un’ambulanza del 118, per il 69enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la Polizia locale e i Vigili del Fuoco.

L’uomo, pensionato, era rimasto vedovo qualche anno fa e ora abitava da solo in via Trento. Molto conosciuto in paese, aveva dedicato la propria vita all’attività di falegname.