Si schianta contro un platano: 34enne rimane ferita

AQUILEIA - Perde i controllo dell’automobile e finisce contro un platano. Dopo una carambola l’auto finisce in mezzo alla carreggiata. Il grave incidente si è verificato lungo la strada 352, nel comune di Aquileia, all’altezza del ristorante Ai Due Leoni.

L’INCIDENTE - Ferita la donna al volante, una 34enne, residente a Romans d’Isonzo, C. G. le iniziali. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Palmanova, sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, come anticipato dal Messaggero Veneto. La 34enne stava guidando verso Aquileia, ed era proveniente dalla direzione di Grado. Per cause in fase di accertamento da parte della autorità giunte sul posto, ha improvvisamente perso il controllo dell’automobile finendo contro il platano e quindi al centro della carreggiata. Per soccorrere la ferita e rimuovere il mezzo è stato necessario chiudere la viabilità per del tempo. sul posto la croce verde, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Cervignano.