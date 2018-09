Salvini torna in Friuli, Fedriga: «Dimostra attenzione verso il nostro territorio»

PRADAMANO - Festa regionale per la Lega del Friuli Venezia Giulia. A partire da venerdì 21 settembre militanti e simpatizzanti del Carroccio si daranno appuntamento al parco Rubia di Pradamano per incontri, dibattiti e comizi. L'ospite più atteso, domenica 23 settembre alle 20, sarà il leader della Lega e ministro degli Interni, Matteo Salvini.

LE PAROLE DI FEDRIGA - «Ci aspettiamo una grande partecipazione - afferma il segretario del Carroccio in Fvg, Massimiliano Fedriga -. Il ritorno di Salvini in regione penso sia la dimostrazione dell'attenzione che il ministro continua a mantenere per il nostro territorio e questo lo considero un grande cambio di rotta di questo governo: una volta finita la campagna elettorale - chiude Fedriga - non ci si chiude nel palazzo a 'comandare', ma c'è un confronto costante con i cittadini di questo Paese e, come avverrà domenica 23, anche con quelli del Fvg».

IL PROGRAMMA - La festa, come detto, inizierà già venerdì con il salute del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, alle 19.30 seguito dagli interventi del ministro agli Affari regionali e alle Autonomie Erika Stefani, del capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto e del'europarlamentare Giancarlo Scottà. Alle 21 spazio al ministro a Famiglia e Disabilità Lorenzo Fontana. Sabato, alle 18.30 Magdi Allam presenterà il suo ultimo libro, 'Il Corano senza veli' prima degli interventi degli amministratori leghisti del Fvg e dei sottosegretari Franco Manzano e Vannia Gava. A chiudere, domenica, alle 20, saranno Massimiliano Fedriga, Riccardo Molinari (presidente dei deputati della Lega alla Camera) e Matteo Salvini.