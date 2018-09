Allerta meteo della Protezione Civile: sabato attesi temporali forti

UDINE – La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo, la numero 24 del 2018, per la giornata di sabato 22 settembre, dalla mezzanotte alle 18. Sulla regione, infatti, è atteso «un veloce fronte freddo che provocherà temporaneamente un richiamo di correnti meridionali umide nei bassi strati, seguito da un afflusso di aria più fredda da est-nordest». Detto in altri termini, sul Fvg ci sarà un brusco calo delle temperature, di 10-15 gradi rispetto a quelle del periodo, con il possibile verificarsi di temporali anche forti. I fenomeni potrebbero essere più intensi attorno a Udine, nella Bassa Friulana e nella zona giuliana.

LE PREVISIONI - La Protezione civile, quindi, ha allertato i gruppi comunali affinché tengano monitorala la situazione. Queste le previsioni per la giornata di sabato: già dalle prime ore probabile peggioramento con piogge da moderate ad abbondanti e temporali. Localmente sarà possibile qualche temporale forte, con piogge anche intense, specie su pianura udinese, costa e in genere sulla fascia orientale. Sulla costa soffierà vento moderato da sud al mattino, Bora sostenuta dal pomeriggio. In serata miglioramento con attenuazione delle piogge.