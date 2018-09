Gli eventi in programma sabato 22 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 22 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Filling Station Motel

Sabato 22 settembre, al Filling Station Motel di viale Ledra 40, si esibirà live l’x Timoria, Omar Pedrini. Il live avreà inizio alle 21, e sarà a ingresso gratuito. Appuntamenti dal sapore rock ‘n roll per il nuovo locale udinese, che ben si abbinano al suo fascino, un po’ retrò, che ha saputo stupire la clientela sin da subito grazie alla sua particolare origine: un vecchio hangar dell'ENI-Agip in disuso. Da qui il rinnovo, ad opera della Visual Display di Udine, congiunzione perfetta di 4 anime: osteria, store, officina e stazione di servizio; e la recente riapertura, che offre una nuova opportunità di svago ai cittadini udinesi. Per info: Facebook.

Un puest par ducj

Nell’ambito del progetto ‘Tu Sei Un Bene Per Me’, è in programma l’Happening 2018 dal titolo ‘Un puest par ducj’ che si terrà sabato 22 (alle 11, 14.30, 17, 21) e domenica 23 settembre (dalle 11 alle 15) al Parco Brun a Udine. L’happening vuole essere un’occasione e un luogo di incontro e comprende una serie di convegni, testimonianze, momenti espressivi e di convivenza, incentrati sull’esperienza dell’accoglienza dell’altro in quanto tale. A discutere e testimoniare la propria esperienza su questo tema interverranno personalità locali, nazionali ed internazionali che operano in vari ambiti della vita sociale. L’obiettivo principale è quello di far emergere e mostrare il fatto che l’altro – chiunque altro e in qualunque condizioni si trovi – è sempre un bene per sé perché nell’incontro ci sollecita ad uscire da noi stessi e a tentare un cammino comune. L’evento ospiterà inoltre tornei sportivi, musica pop, R&B e classica e varie attività dedicate ai bambini ed alle famiglie.

Cervignano Film Festival

Ultime due giornate per il Cervignano Film Festival 2018, concorso internazionale per corti, documentari e videoclip dedicato, in questa sesta edizione, al tema ‘Cinema e videogiochi’. Particolarmente atteso è l'appuntamento in calendario per sabato 22 settembre, alle 20, al teatro Pasolini, location di una speciale serata dedicata al trentennale dell’uscita del videogioco più cult della storia, Zak McKracken and the Alien Mindbenders: sarà presente il suo leggendario creatore, lo statunitense David Fox (per la prima volta in Italia, in esclusiva per il CFF), ospite d'onore dell'edizione 2018 del Festival. Guru nel settore dei videogames, Fox è autore di alcune delle avventure grafiche più famose prodotte e distribuite dalla Lucasfilm. Un lungo artist’s talk svelerà tutti i retroscena della lavorazione del gioco, l’esperienza maturata presso lo Skywalker Ranch di George Lucas e molto altro. I biglietti, gratuiti, sono disponibili sul sito del Festival.

‘Un affare di famiglia’

Palma d'Oro al festival di Cannes 2018, ‘Un affare di famiglia’, l'emozionante e intensa opera di Kore-eda Hirokazu, sarà in programma al Visionario in versione originale giovedì 20, venerdì 21 e mercoledì 26 settembre alle 21.20. Info, qui.

Combattenti

Sabato 22 settembre, alle 21, Teatro Sosta Urbana torna all’Auditorium Bellavitis (viale XXV Aprile 3) con lo spettacolo ‘Combattenti’, inserito all’interno del calendario di Presente Imperfetto, il teatro itinerante che porta gli spettacoli nelle periferie di Udine. Info, qui.

‘Lego fire world’

Il 22 settembre, dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, parte la ‘Lego fire world’, la sfida tra i papà che dovranno cimentarsi su un percorso fatto tutto di mattoncini che ricrea la camminata sui carboni ardenti. Per l’intera giornata i bambini saranno accompagnanti da un animatore e al termine della sfida non mancheranno premi per tutti. Info, qui.

Passeggiata ad Est

Sabato 22 settembre 2018 l’antico Mulino di Adegliacco, a Tavagnacco, apre le sue porte per due visite guidate in occasione della Passeggiata a est: itinerario storico-culturale che partirà alle 15 da Molin Nuovo e, passando per Cavalicco e arrivando ad Adegliacco, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei mulini del territorio. Info, qui.

Settimana dello shiatsu​​​​​​​

Il 22 settembre, alle 16.30, nella sala polfunzionale via Gallerio 3 Treppo Grande si svolgerà ‘Shiatsu, bimbi e musica’ a cura di Donatella Senes, Responsabile Regionale FISieO Friuli Venezia Giulia e a seguire concerto dei bimbi della Scuola di Musica E.M.M.A. (metodo internazionale Suzuki) e laboratorio shiatsu per bambini. Info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20180917-528125​​​​​​​​​​​​​​

EasyWine​​​​​​​

Il 22 settembre, alle 17 e alle 18.30, l'Azienda Agricola Modeano di Palazzolo dello Stella propone la degustazione guidata di 5 vini (Prosecco, Ribolla Gialla Spumante, Pinot Grigio, Malvasia Istriana, Cabernet Sauvignon) con un assaggio di piatti e prodotti locali.

Archeologia

Sabato 22 settembre, alle 18 nella sede della Protezione civile di Formeaso (Zuglio), la professoressa Elisabetta Borgna dell' Università degli Studi di Udine presenterà la conferenza ‘Archeologia nell'Acaia in Grecia. Un paesaggio millenario tra Egeo e Adriatico’ dedicata a nuove importanti scoperte funerarie della società micenea effettuate da un gruppo di ricercatori dell' Università di Udine che collabora dal 2010 con il servizio archeologico nell'ambito di un progetto internazionale del Ministero greco della Cultura. Informazioni: museo.zuglio@libero.it, www.comune.zuglio.ud.it.

Dario Vergassola

L’associazione culturale Libri di Acqua fondata da Vera Slepoj continua il suo tour letterario e torna a fare tappa in Friuli: sabato 22 settembre alle 19 all’Azienda Agricola Isola Augusta di Massimo Bassani verrà presentato il libro ‘La Ballata delle acciughe’ scritto da Dario Vergassola.

‘l Cidul’

Per la prima volta la città di Udine ospiterà un’importante mostra, ‘Il Friuli-Cartografia segreta dei collezionisti’ promossa dall’Associazione Italiana Collezionisti di Cartografia Antica ‘Roberto Almagià’, con sede a Roma, in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘l Cidul’ di Pocenia, presieduta da Giordana Pampagnin. L’inaugurazione della mostra è prevista per le ore 18 di sabato 22 settembre e rimarrà aperta, dal mercoledì alla domenica fino al 21 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con ingresso libero e la possibilità di visite guidate.

‘Le Mele rubate’

Lo scrittore Paolo Paron sarà ospite al Museo Carnico, sabato 22 settembre, alle 17, per presentare ‘Le Mele rubate’ il libro, pubblicato dalla Morganti editori, dedicato alle leggende e ai miti regionali. Dialogherà con l’autore, lo scittore-editore Paolo Morganti. Intermezzi musicali a cura del gruppo Echi di Terre. Ingresso libero.

La mente lontana

Far Mind, La mente lontana ritorna quest’anno con la seconda edizione, sempre al Visionario di Udine, in occasione della XXV Giornata Mondiale contro l’Alzheimer. L’appuntamento è per la mattina di sabato 22 settembre alle 9.45, a ingresso gratuito.

Concorso Completo Internazionale di Equitazione

Secondo grande appuntamento annuale con l’equitazione. Dopo il Concorso Completo Internazionale di Attacchi (carrozze) di giugno, un Concorso Completo Internazionale di Equitazione che si terrà a Palmanova il 21, 22 e 23 settembre 2018.