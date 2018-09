Controllo funghi: riattivato il servizio in via Chiusaforte

UDINE - Riaperto al pubblico, presso l’Ispettorato micologico dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, il servizio di controllo funghi per autoconsumo. Il servizio gratuito è già operativo a decorrere dallo scorso lunedì 18 settembre ed è consigliato prima del consumo di ogni genere di funghi. A tale scopo gli esperti raccomandano la raccolta dei soli esemplari in buone condizioni e interi i quali vanno poi riposti in appositi contenitori rigidi e aerati. E’ buona norma raccogliere solo la quantità strettamente necessaria al proprio fabbisogno. Si consiglia inoltre di non acquistare funghi da venditori 'occasionali', ma di verificare sempre che l’esercente sia in possesso della specifica autorizzazione alla vendita e che i funghi siano stati sottoposti a controllo ovvero abbiano un certificato rilasciato da un Ispettorato micologico.

CONSIGLI UTILI - Il dottor Aldo Savoia, direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della nutrizione invita gli utenti del servizio a contattare il personale dell’ispettorato prima del consumo: «È importante lavare i funghi ripetutamente con acqua e cucinarli a lungo se non altrimenti indicato. Di norma, i funghi non vanno consumati crudi o poco cotti, se non espressamente indicato dall’ispettore micologo. Ricordo anche che i funghi sono di difficile digestione, vanno quindi consumati in quantità limitate. È bene anche ricordare che il giudizio di commestibilità riportato sui libri non è sempre aggiornato - aggiunge - e i nostri micologi suggeriscono agli appassionati che vogliono imparare a conoscere nuove specie di raccoglierne pochi esemplari, sani e interi, e di portarli al controllo separati da quelli sicuramente commestibili».

GLI ORARI - Il servizio sarà attivo fino al 15 novembre nella sede del Dipartimento di Prevenzione in via Chiusaforte 2, a Udine, nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 15 alle 17 e, solo su appuntamento, dalle 14 alle 15 di mercoledì, telefonando ai numeri 0432 553221, 553945, 553218, 553219 e 3357991180.